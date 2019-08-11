Вадим Евсеев: "Сегодняшний матч с Черевченко не обсуждали"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что не обсуждал с главным тренером "Арсенала" Игорем Черевченко сегодняшний матч команд в рамках 5-го тура РПЛ. Оба специалиста ранее провели несколько сезонов в качестве игроков в составе "Локомотива".

- Жду от своей команды выполнения плана, который мы наметили, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер". - Играть компактно в обороне, агрессивно в атаке.

- Перед матчем вы общались с тренером соперника. Обсуждали сегодняшние вопросы или просто беседовали?

- Сегодняшние вопросы не обсуждали, просто поговорили.

- В прошлом матче вас все устроило? В стартовом составе нет изменений.

- Раз нет изменений, значит все устроило.

Трансляция матча "Арсенал" - "Уфа"