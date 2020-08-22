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Вадим Евсеев — о матче с «Ростовом»: «Завтра «Нефтяник» снова пошумит»

10:27
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Заканчиваем подготовку к «Ростову», — написал у себя в Instagram Евсеев. — В основном, занимаемся восстановлением. И теорией. В таком режиме живем не первую неделю, поэтому новшеств нет, все привычно и знакомо. Соперника знаем, ждём хорошую игру, ждём давление. Но главное, что все футболисты «Уфы» в строю, все готовы играть. Знают, что рассчитываю на каждого.

Республика от матча со «Спартаком» отошла, атмосфера в Уфе спокойная, но завтра «Нефтяник» снова пошумит. Тем более что погода футбольная. Дождит, был даже туман. Лето заканчивается, до холодов ещё далеко, так что комфортно всем: и футболистам, и болельщикам.

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