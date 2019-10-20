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Вадим Евсеев: «Набираем очки — значит результат положительный»

16:12
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал положительным результат матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

— Мы набираем очки — значит результат положительный, — заявил Евсеев в эфире «Матч Премьер». — Мы имели моменты, но и у ЦСКА они были. Где-то в концовке дожали, но могли до этого забить пораньше. Правда, и ЦСКА имел шансы.

Уфа — ЦСКА

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