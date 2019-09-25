Вадим Евсеев: «Для меня понятно, что и как произошло с «Ростовом» при Карпине»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что ему понятно, как перестроился «Ростов» при Валерии Карпине.

— Валерию Карпину в «Ростове», получившему группу качественных атакующих игроков, удалось за какой-то месяц межсезонья сделать то, о чем вы говорите — и схему поменять, и философию команды превратить в гораздо более смелую.

— Прекрасно понимаю Карпина. Он, кстати, ответил на этот вопрос. Придя в «Ростов», он понимал, кем играет, потому и действовал от печки. А потом пришли Попов и Еременко — игроки созидательного плана, которые могут и последний пас отдать, и завершить атаку. Естественно, он перестроился — и то, чего Карпин хотел, мы видим.

При этом раскрылись и другие игроки — тот же Ионов, который был хорош и как второй нападающий, но и сейчас, как крайний форвард, тоже выделяется. Взяли под эту схему крайних защитников — Козлова, который играл в сборной России на чемпионате мира, Чернова, тоже привлекавшегося в национальную команду. Как они подключаются к атакам, сколько голевых передач сделали на атакующих игроков, того же Шомуродова! То есть для меня понятно, что и как произошло с «Ростовом». (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Вадима Евсеева — здесь