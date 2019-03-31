Вадим Евсеев: "ЦСКА должен был выигрывать"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился впечатлениями от ничьей в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). К 87-й минуте ЦСКА вел 2:0, но уфимцы забили два мяча и набрали одно очко.

- Кто не верит в успех, не становится тренером. ЦСКА по идее должен был выигрывать, но этим футбол и хорош, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер". - Играем до конца.

Нам в концовке ничего не оставалось, как идти вперед. Соперник хорошо играл, нам повезло в концовке получить угловой удар.

- Почему команда нестабильно действовала?

- Мы же играли с ЦСКА, который дважды обыграл "Реал". Мы разбираем, они разбирают нас. Они играли с преимуществом.