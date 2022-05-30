Мележиков рассказал, что стоит на повестке общего собрания РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что будет обсуждаться на общем собрании РПЛ, которое состоится сегодня, 30 мая.

29 мая красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— Как самочувствие после праздника?

— Как может быть самочувствие? Это Чебан во всем виноват, в 10 утра совещание делать. Рано слишком.

— Что сегодня на повестке общего собрания РПЛ?

— Будем предлагать то, что дороже. Интерес всех клубов — заработать.