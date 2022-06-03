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Сегодня, 13:03

В «Оренбурге» заявили, что не рассматривают кандидатуру Жиркова в качестве усиления

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к 38-летнему защитнику Юрию Жиркову.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью «СЭ» заявил, что подмосковная команда не будет продлевать контракт с Жирковым.

«Нет. Кандидатуру Юрия Жиркова для усиления не рассматриваем», — сказал Андреев «СЭ».

38-летний Жирков в составе «Химок» принял участие в трех официальных матчах и не отличился результативными действиями.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.

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Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
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Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Юрий Жирков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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