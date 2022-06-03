В «Оренбурге» заявили, что не рассматривают кандидатуру Жиркова в качестве усиления

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к 38-летнему защитнику Юрию Жиркову.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью «СЭ» заявил, что подмосковная команда не будет продлевать контракт с Жирковым.

«Нет. Кандидатуру Юрия Жиркова для усиления не рассматриваем», — сказал Андреев «СЭ».

38-летний Жирков в составе «Химок» принял участие в трех официальных матчах и не отличился результативными действиями.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.