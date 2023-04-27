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Сегодня, 17:28

В «Урале» отреагировали на информацию о подписании предварительного соглашения с португальцем Кики

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о заключении предварительного соглашения с защитником португальской «Визелы» Кики.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

«У нас идет чемпионат. Никакие трансферы не обсуждаем, даже разговаривать про них не хочу. Идет сезон, у нас сложное положение. Мы готовимся к играм. Когда закончится чемпионат, тогда все будет», — сказал Иванов «СЭ».

28-летний Кики — капитан «Визелы», его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 28 матчей за свою команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

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ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
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