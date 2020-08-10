В «Уфе» рассказали, сколько трансферов планируется этим летом

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подвел итоги матча против «Краснодара» (0:3) и рассказал о том, сколько трансферов ждать в клубе.

— Команда не обескровлена, уход двух футболистов из 26 не мог сильно сказаться на рисунке игры, — приводит слова Мурзагулова «ГорОбзор.ру». — «Уфа» играла так, как и всегда. Просто надо играть футбол не 80 минут, а все 90. А у нас спортсмены 10 минут смотрели футбол, наслаждались игрой больших мастеров. Выключились почему-то. Тренерскому штабу предстоит поработать.

— Сколько трансферов ждать?

— Четыре серьезных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки.