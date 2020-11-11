В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном уходе Кашшаи

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя Департамента судейства РФС в конце текущего года.

— Могу сказать, что мы приветствуем любые действия по наведению порядка в судейском корпусе, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Нам не важно, от кого они будут исходить: от Кашшаи, от Хачатурянца, от Прядкина или от кого-угодно. Но пусть они будут последовательными и равномерными по отношению ко всем командам. Информация по поводу по Кашшаи нам не поступала, ничего не могу сказать. (Севастиан Терлецкий)

По данным «СЭ», есть вероятность, что в конце 2020 года Виктор Кашшаи покинет пост руководителя департамента судейства РФС (ДС). Его может заменить как российский, так и иностранный специалист.