В «Торпедо» подтвердили интерес к защитнику «Арсенала» Смольникову

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к защитнику тульского «Арсенала» Игорю Смольникову.

«У нас есть список игроков, которые нам интересны. В нем ряд футболистов, в том числе и Смольников», — сказал Ляпин «СЭ».

В контракте 33-летнего защитника с «Арсеналом» также есть пункт о продлении договора еще на один сезон. В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В 2006 году Смольников начал свою взрослую карьеру именно в «Торпедо». Московская команда по итогам прошлого сезона вышла в РПЛ, тульская — вылетела в ФНЛ.