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Сегодня, 18:17

В «Торпедо» подтвердили интерес к защитнику «Арсенала» Смольникову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к защитнику тульского «Арсенала» Игорю Смольникову.

«У нас есть список игроков, которые нам интересны. В нем ряд футболистов, в том числе и Смольников», — сказал Ляпин «СЭ».

В контракте 33-летнего защитника с «Арсеналом» также есть пункт о продлении договора еще на один сезон. В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В 2006 году Смольников начал свою взрослую карьеру именно в «Торпедо». Московская команда по итогам прошлого сезона вышла в РПЛ, тульская — вылетела в ФНЛ.

Игорь Смольников
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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