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Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов». У Канунникова завершился контракт с нашей командой, а Игнатьев возвращается в «Рубин» в связи с истечением срока арендного соглашения, сообщает сайт команды из Самары.

Максим Канунников выступал за «Крылья Советов» с 2018 года. Футболист провел за команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами.

Иван Игнатьев присоединился к «Крыльям» этой зимой. В весенней части РПЛ Иван принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/05/23/novosti_1027.html
Иван Игнатьев
Максим Канунников
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
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24.07 17:30
Химки – Зенит
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Матео Кассьерра

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