Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов»

Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов». У Канунникова завершился контракт с нашей командой, а Игнатьев возвращается в «Рубин» в связи с истечением срока арендного соглашения, сообщает сайт команды из Самары.

Максим Канунников выступал за «Крылья Советов» с 2018 года. Футболист провел за команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами.

Иван Игнатьев присоединился к «Крыльям» этой зимой. В весенней части РПЛ Иван принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.