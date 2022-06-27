Баринов заявил, что не планирует играть за команду из медийного футбола

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заявил, что у него пока нет планов выступать за футбольную команду из лиги медийного футбола.

«Конечно, я знаю о медийном футболе, ходил на матчи этой команды. Но на меня от них никто не выходил, Текила не звонил. Позвонит — обсудим детали! Всегда мечтал поиграть на синтетике», — сказал Баринов журналисту Ивану Карпову, который опубликовал слова футболиста в своем Telegram-канале.

В субботу, 25 июня, «Динамо» разгромило команду блогеров «Амкал» со счетом 5:0 в товарищеском матче. Во встрече принял участие нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.