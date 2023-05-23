Агент: «Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, оценил шансы бразильского футболиста перейти в европейский чемпионат в летнее трансферное окно.

«Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет, в том числе и с «ПСЖ». Какова вероятность его ухода из «Зенита»? Не могу вам ответить», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

Малком выступает за «Зенит с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в РПЛ 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.