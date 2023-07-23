В «Спартаке» рассказали о будущем Хлусевича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что защитник Даниил Хлусевич может покинуть команду.

— Говорили, что Хлусевич может покинуть «Спартак». Есть ли сейчас какой-то предметный разговор?

— Нет. Очень хотелось бы, чтобы он играл за «Спартак».

Сообщалось, что «Лацио» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.