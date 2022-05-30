Гендиректор «Спартака» объяснил, почему Бакаев покинул клуб

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему полузащитник Зелимхан Бакаев покинул московский клуб.

«Почему ушел Бакаев? Этот вопрос лучше задать Луке Каттани. Мы давали ему предложение. Последний раз полгода назад. Год назад мы могли продать — это вопрос условный. То, что заявляли, нам не предложили. У нас не было предложения на 6 миллионов», — сказал Мележиков «СЭ».

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.