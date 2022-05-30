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Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе «Спартака» под управление «Лукойла»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе «Спартака» под управление нефтяной компании «Лукойл».

«Сейчас невозможно сказать, как изменится ситуация в команде. Федун был у руля почти 20 лет, наконец-то трофей выиграли. Один раз еще чемпионство было. Если «Спартак» в следующие годы будет выигрывать титулы, все будут говорить, что стало лучше.

Если трофеев не будет, все скажут, что это одно и тоже. Никто же не знает, кто сейчас будет управлять командой.

Хорошо, что выиграли Кубок. Если бы в финале уступили, все бы кричали: «Елки-палки, сколько можно?!» А выиграли, и все все забыли. И то, что за 20 лет был один трофей, все тоже забыли», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/30/17833208.shtml
Александр Мостовой
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