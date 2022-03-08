В Турции сообщают, что «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу в «Фенербахче», сообщает турецкое издание Ajansspor.

По информации источника, «Фенербахче» достиг договоренности о подписании 24-летнего бразильца.

В «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Айртона в «Фенербахче»

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов».

Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России до 30 июня 2022 года. Срок, до которого иностранный игрок или тренер может приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года, в сезоне-2021/22 защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за команду. В январе этого года футболист продлил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.