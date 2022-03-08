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Сегодня, 17:10

В Турции сообщают, что «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона

Ajansspor: «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона
Иван Торопцев
Корреспондент
Айртон.
Фото ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу в «Фенербахче», сообщает турецкое издание Ajansspor.

По информации источника, «Фенербахче» достиг договоренности о подписании 24-летнего бразильца.

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7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов».

Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России до 30 июня 2022 года. Срок, до которого иностранный игрок или тренер может приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года, в сезоне-2021/22 защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за команду. В январе этого года футболист продлил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

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Источник: https://ajansspor.com/haber/fenerbahce-brezilyali-sol-bekle-anlasti-598293
Айртон Лукас
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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