Первый агент Чепчугова рассказал, что вратарь мог пропасть на два месяца без предупреждения

Известный агент Алексей Сафонов, ранее работавший с экс-вратарем ЦСКА Сергеем Чепчуговым, в интервью РБ Спорт рассказал о молодости голкипера.

Агент рассказал, как прошел отрезок карьеры вратаря в «Сибири» и о переходе в ЦСКА:

«В «Сибири» стал лучшим вратарем ФНЛ. Я ему рассказывал, какие есть варианты, но считал, что в ЦСКА пока рано. Объяснял, что надо год себя в первой лиге показать и двигаться дальше. У нас были договоренности на уровне губернатора, что ему и зарплату поднимут, и решится вопрос по квартире в Новосибирске. Но он на два месяца пропал с радаров, отключил телефон.

Звонишь человеку, он трубку не берет, хотя вроде только вчера разговаривали нормально. Если что-то у него не получалось, где могли, помогали. Например, жил у сына моего приятеля, другие моменты были. А потом человек отключает телефон и все. А ты договорился в Новосибирске и теперь выглядишь как клоун. Затем, я так понимаю, через агентство Германа Ткаченко, он ушел в ЦСКА, где решил стать сменой Акинфеева".

Также Сафонов заявил, что не замечал странностей за Чепчуговым:

— Я ничего такого не видел. Вратари все немного своеобразные, у каждого свои прибамбасы, но такого, чтобы жрать окурки — такого никогда не видел.

— Сам Чепчугов признавался, что у него были проблемы с алкоголем. При вас что-то подобное происходило?

— В «Сибири» ничего такого и близко не было. Ни разу не видел его пьяным, честно. Ему тогда сколько лет было, он был молодой, только предстояло доказывать и показывать. Да, в «Риге» психовал из-за задержек зарплаты, но чтобы кто-то мне сказал, что он на стакане сидит — не было и близко такого. Я не психотерапевт, но мне кажется, что футбол для него давно закончился. А как что дальше — в этой ситуации должны родные помочь.

Ранее, 15 февраля, Чепчугов в своем Instagram выложил видео, на котором вилкой мешает в миске окурки от сигарет. До этого бывший вратарь рассказывал о проблемах с алкоголем.