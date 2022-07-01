В «Сочи» поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что клуб поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.
«Поддержали ли кандидатуру Алаева? Да, конечно. Все, что мы должны — сделаем. А именно, официальный ответ. Там будет наше мнение», — сказал Рубашко «СЭ».
27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.
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|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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