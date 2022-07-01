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В «Сочи» поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что клуб поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

«Поддержали ли кандидатуру Алаева? Да, конечно. Все, что мы должны — сделаем. А именно, официальный ответ. Там будет наше мнение», — сказал Рубашко «СЭ».

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

РПЛ
ФК Сочи
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
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