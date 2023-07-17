В случае прихода Эраковича или другого центрального защитника «Спартак» может расстаться с Масловым
Приход сербского футболиста Страхиньи Эраковича или другого центрального защитника в «Спартак» может повлиять на будущее в команде Павла Маслова, утверждает Metaratings.ru.
По информации источника, если красно-белым удастся приобрести новичка на эту позицию, клуб будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры Маслова в другой команде. Есть вероятность, что 23-летнего футболиста отдадут в аренду.
Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах за московскую команду во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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