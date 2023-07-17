Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:29

Алдонин: «То, что Игнашевич добился результата с «Балтикой», — большое дело»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от выступления «Балтики» в чемпионате России.

«Надо смотреть матчи. То, что Игнашевич добился результата с «Балтикой», вывел ее в премьер-лигу — это большое дело. Потому что я знаю, что такое первая лига, ФНЛ, — это очень тяжелый чемпионат. С огромным количеством разъездов, колоссальным количеством километров. Протяженность чемпионата может войти в Книгу Рекордов Гиннеса», — приводит слова Алдонина «Известия».

В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.

Источник: https://iz.ru/1545036/aleksei-fomin/medina-byl-igrokom-oboimy-tcska-no-tochno-ne-liderom-komandy
Евгений Алдонин
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА заслуживал Суперкубок больше «Зенита». Эта победа — имени Кержакова
Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу
Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Пономарев: «В матче за Суперкубок с ЦСКА «Зенит» выглядел плохо»
Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Вендел должен приехать в Петербург
Жоаозиньо: «Завершать карьеру еще рано!»
«Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе
«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча OLIMPBET Суперкубок России
Андрей Федун планирует посещать матчи «Спартака» в новом сезоне: «Люблю эту команду и в жару, и в холод»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин: «Не считаю, что Медина был в прошлом сезоне лидером ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости