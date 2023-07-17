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Клаудиньо заявил, что останется в «Зените»

Мария Гусева
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сообщил, что не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.

«Я точно остаюсь в «Зените», — цитирует «Чемпионат» Клаудиньо.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. Контракт 26-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2027-го. В составе сине-бело-голубых футболист дважды выигрывал чемпионат России (2021/22, 2022/23) и дважды становился обладателем Суперкубка страны (2022, 2023).

В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Источник: Чемпионат
Клаудиньо
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РПЛ
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