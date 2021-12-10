В Ростове-на-Дону прошло прощание с тренером Игорем Гамулой
Сегодня, 10 декабря, в Ростове-на-Дону прошло прощание с экс главным тренером «Ростова» Игорем Гамулой, сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.
«В Ростове прошло сегодня прощание с Игорем Васильевичем Гамулой. Похоронили на Северном кладбище. Были главный тренер сборной России [Валерий] Карпин, председатель Федерации футбола Ростовской области [Николай] Сардак, многие другие футболисты, которые его знали», — цитирует Порядина ТАСС.
О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов» 8 декабря. Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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