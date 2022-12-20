В «Сассуоло» заявили, что «Спартак» не обращался в клуб по покупке защитника Рожерио

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к защитнику Рожерио.

«Я ничего такого не слышал, мне никто не звонил. Будет ли возможность продать Рожерио в «Спартак»? Зависит от предложения», — сказал Росси «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 5,8 миллионов евро.