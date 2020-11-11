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В Санкт-Петербурге спортивные мероприятия на 50 человек и более нужно будет согласовывать с властями города

14:46

Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации города.

С 14 ноября по 15 января любые мероприятия, включая спортивные, с численностью более 50 человек должны быть согласованы с исполнительными органами государственной власти. Порядок согласования и условия проведения этих мероприятий устанавливаются указанными органами власти.

Ближайший домашний матч «Зенита» состоится 5 декабря против «Урала» в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ. 16 ноября СКА предстоит провести домашнюю встречу против «Салавата Юлаева».

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/200680/

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