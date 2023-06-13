Бабаев подвел итоги сезона для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что игроки московского клуба добился максимального результата в прошедшем сезоне, поэтому игрокам и тренерскому штабу можно поставить твердую пятерку.

«Оцениваю результаты сезона очень хорошо, по сути, мы добились максимального результатав. После первого круга обойти «Зенит» в чемпионате объективно было очень сложно, но мы взяли серебро в РПЛ и Кубок России. Игроки и тренерский штаб большие молодцы, поэтому я бы за сезон поставил твердую пятерку», — приводит слова Бабаева ТАСС.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

ЦСКА занял второе место в РПЛ, набрав 58 очков в 30 играх.