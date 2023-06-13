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Сегодня, 11:18

Бабаев подвел итоги сезона для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что игроки московского клуба добился максимального результата в прошедшем сезоне, поэтому игрокам и тренерскому штабу можно поставить твердую пятерку.

«Оцениваю результаты сезона очень хорошо, по сути, мы добились максимального результатав. После первого круга обойти «Зенит» в чемпионате объективно было очень сложно, но мы взяли серебро в РПЛ и Кубок России. Игроки и тренерский штаб большие молодцы, поэтому я бы за сезон поставил твердую пятерку», — приводит слова Бабаева ТАСС.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

ЦСКА занял второе место в РПЛ, набрав 58 очков в 30 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/17992829
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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3.06 17:00
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 2 : 2
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