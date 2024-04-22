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Сегодня, 19:58

«Спартак» поздравил бывшего тренера Карреру с юбилеем

Алина Савинова
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«Спартак» опубликовал пост в своем Telegram-канале в честь юбилея бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. 22 апреля итальянскому специалисту исполнилось 60 лет.

«Поздравляем с юбилеем бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России2016/17», — говорится в заявлении клуба.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он первый в истории московского клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России.

С марта этого года Каррера является главным тренером «Асколи». Ранее итальянец заявил, что готов возглавить «Спартак» в случае приглашения.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
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 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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