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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«В РПЛ новый папа». «Рубин» оригинально поздравил женщин с 8 Марта

13:50
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«Рубин» поздравил всех женщин с 8 Марта, выложив видеоролик. В нем главный тренер команды Леонид Слуцкий идет с букетом цветов по пляжу, а игроки команды развлекаются вокруг.

Видео называется «В РПЛ новый папа».

«Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Вы — украшение наших трибун! Ждем Вас на матче нашей команды!», — говорится в сообщении под видео.

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