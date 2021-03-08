«В РПЛ новый папа». «Рубин» оригинально поздравил женщин с 8 Марта
13:50
«Рубин» поздравил всех женщин с 8 Марта, выложив видеоролик. В нем главный тренер команды Леонид Слуцкий идет с букетом цветов по пляжу, а игроки команды развлекаются вокруг.
Видео называется «В РПЛ новый папа».
«Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Вы — украшение наших трибун! Ждем Вас на матче нашей команды!», — говорится в сообщении под видео.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...