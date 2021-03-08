«Отняли у парня год ни за что». Массажист Кокорина рассказал о том, как тюрьма изменила футболиста

Известный массажист Сергей Колесников в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Александром Кокориным и о том, как ездил к нему в колонию.

— Вы же больше чем массажист для Кокорина? Вы друзья?

— Как сказать... Я старший товарищ. Наверное.

— На суды его ходили?

— Нет. Я на работе был, в Питере.

— Были бы в Москве — пошли?

— Уф-ф... Мне было бы тяжеловато все это видеть. Как только Саша попросил — я сразу приехал в Москву. Он находился еще в изоляторе.

— Попали туда?

— Нет. Не пустили. Разрешили только доктору. А в колонии им уже разрешили двигаться, тренироваться. Играли в футбол с местными. Вот там получилось договориться — я тут же приехал.

— Какой же вы молодец. А то Сергей Мавроди делился опытом: «Стоит тебе попасть в тюрьму, на следующий день от тебя отрекутся все знакомые».

— Я не отрекся, как видите.

— Тюрьма меняет любого. Даже если отсидел 15 суток.

— Это правда.

— В чем Александр изменился?

— Серьезнее стал. Задумчивый. Человек с другим взглядом. Но если начнет смеяться — все тот же!

— Перерыв в настоящих тренировках обязательно скажется на организме?

— Должен был сказаться. Но у Кокорина почему-то не сказался. В Сочи заиграл сразу же! До этого сбор прошел с «Зенитом» — все было отлично. Даже капитаном его Семак ставил.

— Может, прав был Лаврентий Павлович — немножко посидеть еще никому не мешало?

— Да ну, бросьте. Отняли у парня год ни за что. Все эти передачи, «Кокорин, нажми на тормоз»... А история с шампанским в Монте-Карло — она вся выдумана!

— Кто-то же снимал.

— Так попали они в тот ресторан случайно. Платили не они. Просто мерзость!

— Вот вы переживаете как. А до самого Кокорина эта передачи доходят? Или его ограждают?

— Конечно, он смотрит! Всегда и везде молодежь в YouTube. Да и читают про себя все. Но Саша — с ироничной улыбкой. Не видел, чтоб он загрустил. Адаптирован к такому накату.

Кокорин провел в заключении в общей сложности 11 месяцев. Впервые футболиста лишили свободы в октябре 2018 года. В колонии общего режима в Белгородской области Кокорин и Павел Мамаев провели 2 месяца и 13 дней.

(Юрий Голышак)