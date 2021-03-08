Источник: «Интер» интересуется форвардом ЦСКА Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Интера», информирует Calciomercato. 22-летний аргентинец рассматривается как дублер для Ромелу Лукаку.

Гайч выступает в аренде в «Беневенто». Он провел 3 матча в серии А и забил 1 гол.

После истечения аренды Гайч может быть выкуплен за 11 миллионов евро.

Напомним, футболист перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. За ЦСКА он провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.