В российском судействе появятся новые иностранцы

Как стало известно «СЭ», полностью изменится состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Раньше жалобы клубов на качество судейства разбирала группа экспертов.

В ЭСК работали инспекторы УЕФА Николай Левников, Николай Иванов, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин, а также Александр Егоров и Леонид Калошин.

С этого года в нее войдут Виктор Кашшаи (глава департамента судейства) и Сергей Фурса (глава департамента инспектирования). К ним добавятся один или два иностранных специалиста. Возможно, к оценке спорных эпизодов привлекут бывших арбитров из Германии. Кроме того, в состав ЭСК включат от одного до трех экспертов с российским гражданством. (Александр Бобров)