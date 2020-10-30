Защитник «Спартака» Айртон в интервью «СЭ» рассказал о том, какие ловушки могут ждать людей в Рио-де-Жанейро.

— Допустим, турист приехал в ваш штат. Как ему себя вести, чтобы уехать домой целым? — вопрос Айртону.

— Все зависит от того, в какой части города находишься. В центре Натала поспокойнее, на окраинах — наоборот. Все равно лучше знать местного жителя, который знает окрестности, где можно находиться и нельзя. А — и еще нельзя доверять GPS. Знаю о случае в Рио-де-Жанейро: один человек забил адрес тренировочной базы «Флуминенсе» в навигатор, и тот повел его прямо через фавелы. Ничем хорошим это не закончилось. Бедняга еще и полицейским работал, так что ему вдвойне не повезло. (Гоша Чернов)

Полностью интервью с Айртоном — на сайте «СЭ»