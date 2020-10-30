РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«В Рио один полицейский поехал на базу через фавелы. Ничем хорошим это не закончилось». Айртон — о Бразилии

14:30
Теги:

Защитник «Спартака» Айртон в интервью «СЭ» рассказал о том, какие ловушки могут ждать людей в Рио-де-Жанейро.

— Допустим, турист приехал в ваш штат. Как ему себя вести, чтобы уехать домой целым? — вопрос Айртону.

— Все зависит от того, в какой части города находишься. В центре Натала поспокойнее, на окраинах — наоборот. Все равно лучше знать местного жителя, который знает окрестности, где можно находиться и нельзя. А — и еще нельзя доверять GPS. Знаю о случае в Рио-де-Жанейро: один человек забил адрес тренировочной базы «Флуминенсе» в навигатор, и тот повел его прямо через фавелы. Ничем хорошим это не закончилось. Бедняга еще и полицейским работал, так что ему вдвойне не повезло. (Гоша Чернов)

Полностью интервью с Айртоном — на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир