В РФС рассмотрели факты задержания болельщиков "Локомотива" в Самаре

В среду, 10 июля, в Доме футбола состоялось заседание комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками, информирует пресс-служба союза.

На заседании обсуждались предложения РФС по внесению изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, направленные на повышение уровня обеспечения безопасности и правопорядка официальных матчей, проводимых под эгидой РФС.

В частности, были одобрены предложения по конкретизации прав и обязанностей контролеров-распорядителей (футбольных стюардов) при обеспечении охраны общественного порядка на спортивных мероприятиях, а также по определению и закреплению понятия "личный осмотр" граждан в ФЗ № 329 "О физической культуре и спорте в РФ".

На заседании были рассмотрены факты задержания болельщиков "Локомотива" в Самаре при проведении финального матча Кубка. В этой связи была достигнута договоренность с представителями МВД России о предоставлении информации согласно соответствующему запросу.