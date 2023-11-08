В РФС рассказали подробности встречи Мажича со «Спартаком» и «Динамо»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей. Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Семинары для профессиональных команд проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования. Следующие лекции для клубов состоятся после паузы на матчи сборных.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.