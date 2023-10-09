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Судейство

Сегодня, 15:20

В РФС ответили на слова Алаева о дискредитации ЭСК: «Уровень специалистов не вызывает сомнений»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» слова президент РПЛ Александра Алаева о работе ЭСК РФС.

Ранее функционер заявил «Матч ТВ», что комиссия ЭСК РФС дискредитировала себя в текущем составе.

— Есть два формата обсуждения судейских вопросов с руководителями клубов, — сказал Каманцев. — Первый — это подведение итогов года. На общем собрании клубов 26 апреля генеральный секретарь РФС предложил провести такую встречу по окончании предыдущего сезона. Эта встреча была назначена на 30 июня и должна была пройти в «Доме футбола», но за два дна до нее, 28 июня, поступило письмо от лиги с просьбой перенести эту встречу. Теперь встречаться по данной повестке и подводить итоги прошедшего чемпионата в разгар нового представляется РФС нецелесообразным, и запроса от клубов на это нет.

Второй формат — это прямой рабочий диалог с клубами, и он у нас есть.

После каждого тура руководители и тренеры могут задать и задают интересующие их вопросы мне лично. Милорад Мажич и я регулярно бываем на матчах и видимся там с владельцами, управляющими и тренерами клубов, мы всегда открыты к общению.

Также с этого сезона в отрытом доступе публикуются не только решения ЭСК по обращению клубов, но и внутренняя оценка самых интересных эпизодов департаментом судейства.

Если у руководителей наших команд есть желание более детально погрузиться в правила игры и трактовки игровых эпизодов, то они всегда могут прослушать лекцию о правилах игры вместе со своей командой в рамках процедуры лицензирования. В настоящее время у нас есть несколько запросов на лекции от клубов РПЛ, и в октябре они состоятся. При этом руководители клубов редко приходят на такие встречи, они традиционно более интересны представителям спортивных блоков клубов. Если что-то изменилось и руководители хотят совместно прослушать лекцию о правилах игры и текущих трактовках, то мы готовы организовать для них лекцию на площадке РФС.

— На ваш взгляд, уровень экспертно-судейской комиссии достаточно авторитетен.

— С этого сезона по решению президента РФС в состав экспертно-судейской комиссии входят три иностранных эксперта: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр и менеджер судей первой лиги Николай Иванов.

Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011-2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15-е и 16-е места соответственно.

На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим.

Футбол
РФС
Александр Алаев
Павел Каманцев
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

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