В РФС объяснили, когда футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии перестанут считаться легионерами

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев объяснил, когда вступит в силу решение об отмене статуса легионера у футболистов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

— Будут ли в следующем сезоне считаться легионерами граждане Евразийского союза, то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии?

— Решение было принято Правительством РФ. Приказ министра спорта был подписан еще в прошлом году, по нему граждане Евразийского союза не будут считаться легионерами в футболе. Новый сезон начнется с учетом этих нововведений. Вступит ли решение в силу с 1 июня? Из-за переноса старта сезона оно вступит в силу с 1 августа. (Гоша Чернов)