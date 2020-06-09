РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В РФС объяснили, когда футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии перестанут считаться легионерами

15:43
Армянский форвард &quot;Сочи&quot; Александр Карапетян. Фото sochifc.ru.
Армянский форвард &quot;Сочи&quot; Александр Карапетян. Фото sochifc.ru.

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев объяснил, когда вступит в силу решение об отмене статуса легионера у футболистов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

— Будут ли в следующем сезоне считаться легионерами граждане Евразийского союза, то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии?

— Решение было принято Правительством РФ. Приказ министра спорта был подписан еще в прошлом году, по нему граждане Евразийского союза не будут считаться легионерами в футболе. Новый сезон начнется с учетом этих нововведений. Вступит ли решение в силу с 1 июня? Из-за переноса старта сезона оно вступит в силу с 1 августа. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир