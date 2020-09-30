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В РФС не видят необходимости во введении дополнительных ограничений из-за коронавируса

14:19
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Президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам на брифинге по итогам исполкома РФС о том, что не видит необходимости вводить дополнительные ограничения на проведение матчей из-за распространения коронавируса.

— Мы не видим необходимости во введении дополнительных ограничений, — сказал Дюков. — Я не считаю, что проведение матчей со зрителями негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Решение о проведении матчей со зрителями принимают власти региона. (Евгений Белоусов)

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