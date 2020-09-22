В РФС будет создан отдельный департамент ВАР

Как стало известно СЭ, в РФС будет создан отдельный департамент, отвечающий за работу видеоассистента рефери.

Советник генерального секретаря РФС Александра Алаева Дэвид Эллерей считает правильным создание внутри РФС департамента, таким образом контроль работы над системой может быть выведен из ДСИ. Имя руководителя нового департамента на данный момент неизвестно. Данный департамент уже существует в отдельных европейских лигах. (Максим Алланазаров)