В РФС анонсировали возвращение судьи Мешкова к работе

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью для «СЭ» ответил на вопрос о возвращении арбитра Виталия Мешкова к работе.

«Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21 туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег. Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно. Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» — «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше», — сказал Каманцев.

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ. Арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева на 86-й минуте встречи, который мог принести красно-белым победу.