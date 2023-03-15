Бальде не играет за «Спартак» в качестве дисциплинарного наказания

Нападающий «Спартака» Кейта Бельда не выходил на поле в трех последних матчах команды в качестве дисциплинарного наказания, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль считает, что 28-летний сенегалец не демонстрирует должного отношения на тренировках. Нахождение игрока в запасе носит дисциплинарный характер.

В этом сезоне Бальде сыграл в 3 матчах и не отметился голевыми действиями.