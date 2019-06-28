В расположение "Крыльев" прибыли молдавский хавбек и воспитанник "Баварии"

На сборах в Австрии к "Крыльям Советов" присоединились два игрока атакующего плана: Раду Гынсарь и Деян Радонич, сообщает официальный сайт клуба. Молдавский хавбек Гынсарь ранее выступал на родине за "Академию", "Зимбру" и "Шериф". С 2017 года он защищал цвета "Хапоэля" из Хайфы. В минувшем сезоне на счету 27-летнего полузащитника 32 матча и 5 голов в чемпионате Израиля.

Хорватский форвард Деян Радонич с 2008 по 2009 год занимался в академии "Баварии". Впоследствии он выступал за немецкие команды низших лиг, после чего переехал в Хорватию. На родине он играл за "Истру 1961", "Динамо" Загреб и "Локомотиву". Также он дважды уезжал в аренду в израильские клубы "Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Раанана. В сезоне-2018/19 28-летний нападающий отыграл 35 матчей и забил 8 голов за "Локомотиву" в чемпионате Хорватии.

Оба игрока прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке команды. Ранее также было объявлено, что в "Крыльях Советов" продолжит карьеру Дмитрий Комбаров, расторгший летом контракт со "Спартаком".