«Краснодар» — «Спартак»: почему перебит пенальти? Ассистент судьи поступил правильно
В конце первого тайма матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» правильное решение принял первый ассистент судьи Владимир Миневич. После выполнения пенальти Александром Соболевым он дал сигнал арбитру, что вратарь «быков» Матвей Сафонов до удара обеими ногами сошел с линии ворот. Голкипер не дал сопернику забить гол, в таком случае 11-метровый удар следовало повторить. Так в итоге и было сделано.
По современным правилам, одна нога вратаря до удара с 11-метровой отметки должна оставаться на линии ворот. Возможно, в следующем сезоне это правило изменят — разрешат убирать ногу с линии, но вглубь ворот. В любом случае выходить вперед будет запрещено, как и сейчас.
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