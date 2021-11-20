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Судейство

«Краснодар» — «Спартак»: почему перебит пенальти? Ассистент судьи поступил правильно

20:17
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
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В конце первого тайма матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» правильное решение принял первый ассистент судьи Владимир Миневич. После выполнения пенальти Александром Соболевым он дал сигнал арбитру, что вратарь «быков» Матвей Сафонов до удара обеими ногами сошел с линии ворот. Голкипер не дал сопернику забить гол, в таком случае 11-метровый удар следовало повторить. Так в итоге и было сделано.

По современным правилам, одна нога вратаря до удара с 11-метровой отметки должна оставаться на линии ворот. Возможно, в следующем сезоне это правило изменят — разрешат убирать ногу с линии, но вглубь ворот. В любом случае выходить вперед будет запрещено, как и сейчас.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Арсенал 0
1-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры