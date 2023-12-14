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Сегодня, 08:15

В «Пари НН» рассказали о появлении клубного психолога после матча с ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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ЦСКА — «Пари НН».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» объяснил неудачные выступления нижегородцев на выезде в текущем сезоне РПЛ.

— Почему «Пари НН» такая домашняя команда?

— Мы активно работаем над этим. Дома меньше давления. А в гостях ребята пока не справляются — ноги трясутся. Это было особенно видно с ЦСКА. Игра давалась, но сами ее упустили. Сказывается давление из-за столь высокого места в таблице, которое команда никогда ранее не занимала. Сейчас мы наняли клубного психолога, активно занимаемся этой историей. Думаю, весной увидим совершенно другую команду.

— Когда появился психолог?

— После матча с ЦСКА. Он проводит работу с каждым из футболистов. Смотрит, как игрок себя ведет в обычной жизни, как он действует под давлением. Потом мы должны привести поведение под давлением на поле к тому же знаменателю, что и в обычной жизни. Это большая работа. Мы понимаем, у кого какие проблемы. Каждый футболист имеет возможность обращаться к клубному психологу и по своим личным проблемам.

— Юран тоже общается с психологом?

— При желании он может. Понятно, что появление психолога с ним согласовано. Они общались, и Сергей Николаевич допустил его к команде.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом».

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

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В «Пари НН» назвали заслуженным положение команды по итогам осенней части РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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