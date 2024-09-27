В «Пари НН» объяснили, почему не состоялся переход Черышева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о переговорах с полузащитником Денисом Черышевым в летнее трансферное окно.

26 сентября 33-летний игрок заключил однолетний контракт с греческим «Панионисом», выступающим во второй по силе лиге страны.

«Этим занимался спортивный блок. Лично у меня общения с Денисом не было. Но мы действительно смотрели на него, оценивали и мысленно встраивали в клуб. Но аналитика первична, поэтому до конкретики не дошло», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Предыдущим клубом россиянина была «Венеция», за которую он играл с 2022 по 2024 год. С 1 июля полузащитник находился в статусе свободного агента.

Ранее Черышев также играл за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.