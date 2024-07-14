В ПАОКе назвали Чалова хорошим футболистом

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос «СЭ» о возможном приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Без сомнений Федор Чалов хороший футболист. Но [на эту тему] вообще ничего нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.