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Сегодня, 13:12

В ПАОКе назвали Чалова хорошим футболистом

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос «СЭ» о возможном приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Без сомнений Федор Чалов хороший футболист. Но [на эту тему] вообще ничего нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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