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В «Оренбурге» рассказали, в каком случае будет продлен контракт с Деограсией

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал условия продления контракта с главным тренером Давидом Деограсией.

«Отработает сезон — там посмотрим. Всякое может быть, но зачем спешить, если все нормально — нас и его все устраивает. Форсировать не будем. Но если мы увидим, что в результатах команды есть заслуги, то возможно изменение условий контракта в положительную сторону», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

51-летний Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023-го. Его соглашение действует до лета 2025-го.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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