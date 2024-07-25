В «Оренбурге» рассказали, в каком случае будет продлен контракт с Деограсией
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал условия продления контракта с главным тренером Давидом Деограсией.
«Отработает сезон — там посмотрим. Всякое может быть, но зачем спешить, если все нормально — нас и его все устраивает. Форсировать не будем. Но если мы увидим, что в результатах команды есть заслуги, то возможно изменение условий контракта в положительную сторону», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».
51-летний Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023-го. Его соглашение действует до лета 2025-го.
Источник: РБ Спорт
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