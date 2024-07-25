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Булыкин считает «Динамо» фаворитом матча с «Локомотивом» во 2-м туре РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче между командами во 2-м туре РПЛ.

«Динамо» в этом матче будет фаворитом. И как складывался прошлый сезон, и как начали этот. Я уверен, что «Локомотив» даст бой и должен показать себя с хорошей стороны. Все же много кто ушел, и новички еще не сыгрались, но показали хорошую игру против «Акрона». Если в первом туре «Локо» играл против новичка РПЛ, то «Динамо», которая боролась за чемпионство», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 27 июля. Начало — в 17.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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