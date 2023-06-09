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Сегодня, 19:30

В «Оренбурге» рассказали о планах на летнее трансферное окно

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы планируем подписать где-то одного футболиста или двух, если удастся обо всем договориться. Не будем раскрывать, какие позиции планируем усилить. Мы не можем на данный момент сказать, что трансферная кампания клуба завершена», — сказал Андреев «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в 30 матчах.

Этим летом клуб договорился о выкупе арендованного у «Спартака» нападающего Степана Оганесяна, а также подписал защитника «Кубани» Максима Сидорова, полузащитника Томаса Муро («Химнасия», Аргентина) и форварда Эмирджана Гюрлюка («Алтынорду», Турция).

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ФК Оренбург
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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Оренбург – Динамо
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