В «Оренбурге» пока не подтвердили переход Сычевого в «Крылья Советов»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».

«Я не могу этого подтвердить. На данный момент мне об этом ничего неизвестно», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее сам же Андреев подтвердил, что самарский клуб проявляет интерес к лучшему бомбардиру команды.

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.